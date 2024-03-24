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Невеликий дощ та мокрий сніг. Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 березня
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Невеликий дощ та мокрий сніг. Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 березня

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Рання весна, бруньки, погода
Бруньки на гілці. Pexels/Anthony

25 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий дощ та мокрий сніг.

Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 0-2⁰, вдень — 8-10⁰ тепла. По області температура вночі — від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень — 5-10⁰ тепла. У високогір'ї Карпат вночі — 1-6⁰ морозу, вдень — 0-5⁰ тепла.

Видимість на автошляхах — 4-6 кілометри. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Окрім того, 25 березня у Карпатах зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори, повідомляють на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.

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