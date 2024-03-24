Сьогодні у Новобериславі Херсонської області виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Про це у Telegram повідомив керівник РВА Володимир Літвінов.

У дописі йдеться, що місцевий житель, ймовірно, загинув внаслідок детонації вибухівки, яку 20 березня з безпілотника скинули російські військові.

Раніше в ОВА повідомили, російські військові вранці скинули вибухівку на Пункт незламності у Бериславському районі. Поранені троє людей.

Також відомо, що армія РФ обстріляла Нововоронцовку. Поранена 60-річна місцева жителька.

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