Завтра у Запоріжжі у деяких будинках не буде світла: графік та адреси

Завтра, 25 березня, у Запоріжжі за деякими адресами відбудеться відключення електропостачання. Зокрема, світла не буде з 08:00 до 17:00.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зазначається, що відключення пов'язані з плановими та терміновими ремонтними роботами фахівцями підприємства.

Зокрема, з 08:00 до 17:00 без електрики будуть будинки за адресами:

проспект Інженера Преображенського, 31, 33;

вулиця Василя Сергієнка, 68, 70, 72;

вулиця Героїв 93-ї Бригади, 3, 24, 28;

вулиця Насосна, 20, 29;

вулиця Павлокічкаська, 28;

вулиця Перспективна, 27, 29, 31, 33, 35;

вулиця Посадочна, 18, 20, 20а, 22, 24;

вулиця Фільтрова, 20, 24.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії на наступні дні можна ознайомитись за посиланням.

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