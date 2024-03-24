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Орденом "За мужність" III ступеня посмертно нагородили воїна Миколу Голікова з Івано-Франківщини
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Орденом "За мужність" III ступеня посмертно нагородили воїна Миколу Голікова з Івано-Франківщини

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Микола Голіков, воїн, військовий, нагорода, орден "За мужність" III ступеня
Полеглий майданівець та воїн Микола Голіков. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Президент України посмертно нагородив орденом "За мужність" III майданівця та військовослужбовця з Івано-Франківщини Миколу Голікова.

Указ про присвоєння відзнаки Зеленський підписав 20 березня 2024 року.

Микола Голіков народився у селі Добровляни Калуського району. Про це у Facebook-написав голова Калуської громади Андрій Найда.

Під час Революції гідності Микола Голіков приєднався до третьої сотні Майдану. З 2014 року чоловік служив добровольцем в "Айдарі".

"Потім був полон та обмін, після якого Микола залишився жити та працювати в Києві, одружився. З початком війни пішов у тероборону в столиці. Мужньо зустрів ворога та, на жаль, 27 лютого 2022 року отримав важке поранення — десять кульових ран. Лікарі місяць боролися за його життя. Микола переніс 18 операцій", — написав Найда.

Микола Голіков помер 16 квітня 2022 року. Йому було 27 років.

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