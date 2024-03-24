Автобус в'їхав в електроопору: через аварію у Полтаві травмувалися двоє людей

У Полтаві сталася аварія за участі легковика та маршрутного таксі. Двоє людей отримали травми.
Про це 24 березня повідомили на сайті поліції Полтавщини.
Аварія сталася у Полтаві 24 березня близько 8:30 на перехресті вулиць Петра Юрченка та Решетилівської.
Автобус в'їхав в електроопору. Фото: ГУ НП у Полтавській області
За даними правоохоронців, зіштовхнулися маршрутне таксі та автомобіля "Opel".
"Після зіткнення автобус змінив напрямок руху та в’їхав у електроопору. Внаслідок аварії постраждав водій та пасажир маршрутного транспортного засобу", — йдеться в повідомленні.
Читати ще
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: