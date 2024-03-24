Внаслідок масованого ракетного обстрілу Запоріжжя, що стався цьогоріч 22 березня, у приватному секторі загинули 8-річна Вероніка та її 35-річний батько Борис.

Будинок родини Хіцаїв зруйнований вщент. Фрагменти тіл дитини та чоловіка були вилучені з-під завалів та ідентифіковані за ДНК-профілями.

Брат загиблого Олександр розповів, що того ранку прокинувся від вибуху:

"Я почув вибух... Я ще навіть не розумів... У мене вікно "дивиться" на брата будинок... І я дивлюся у вікно — там хати немає. Розумієте? Взагалі немає...Просто немає... Нуль... Ні забору, ні хати, ні сараїв — нічого нема..." Олександр Хіцай, брат та дядя загиблих

Олександр нині мешкає з мамою й згадує, як вони вдвох одразу побігли на місце ракетного удару:

Ми давай рити. Я вже думаю: ну, може, десь там, в ямі, ну ще щось. Але десь всередині розумів: вже все... Олександр Хіцай, брат та дядя загиблих

Я не знаю, як вам це передати... Коли таке стається, забуваєш все. У мене скло в голові стирчало. Я тільки ввечері це побачив... Олександр Хіцай, брат та дядя загиблих

У родині Хіцай Олександр залишився єдиним чоловіком, тому намагається триматися, аби підтримати матір і дружину загиблого брата, якої в момент обстрілу вдома не було.

"Я зараз думаю за них, бо мені немає коли плакати. Розумієте? Немає коли... Немає..." Олександр Хіцай, брат та дядя загиблих

Олександр у червні 2021 року втратив дружину, яка хворіла на онкологію. Та і сам нині бореться зі своїм захворюванням. Чоловік розповів, що саме племінниця була для нього стимулом для одужання.

Особистий архів родини Хіцай "Я вчив уроки з Веронікою... Війна війною, а дитину треба вчити, треба дитину годувати. Не питати себе: добре чи недобре... Треба було робити..." Олександр Хіцай, брат та дядя загиблих

Чоловік каже: брат Борис був для нього і вихователем, і прикладом для наслідування. У братів чотири роки різниця у віці.

Фото з особистого архіву родини Хацай "Нас мати виховувала, дід з бабою по матері... Борис був справжній старший брат: допомагав, захищав. У школі захищав, ми в одній вчились. Та він і не тільки мені, а всім завжди допомагав. Він і хлопцям допомагав, і гуманітарку возив..." Олександр Хіцай, брат та дядя загиблих

І коли в Бориса з'явилася донечка, то він присвячував весь час їй, щоб було дитинство щасливим, а ми з матір'ю допомагали їхній родині.

"Брат все для доньки: щось знайшов, якусь гірку, басейн поставив, бо зараз же не відвезеш дитину до моря. А дитина ж маленька, їй же хочеться покупатися десь. Тож він басейн зробив, батут, побудував халабуду. Та таку, як кімната, там гуляти можна було".

Фото з особистого архіву родини Хацай "А мала, знаєте, яка вона була?Вона весь час малювала, постійно щось шукала в інтернеті. З цим планшетом… Брат подарував планшет на новий рік, так вона там більше за мене знала... Отака була..." Олександр Хіцай, брат та дядя загиблих

Суспільне повідомляло, що вранці 22 березня, армія РФ завдала близько 20 ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло, серед них — дитина.

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