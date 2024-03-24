Внаслідок масованого ракетного обстрілу Запоріжжя, що стався цьогоріч 22 березня, у приватному секторі загинули 8-річна Вероніка та її 35-річний батько Борис.
Будинок родини Хіцаїв зруйнований вщент. Фрагменти тіл дитини та чоловіка були вилучені з-під завалів та ідентифіковані за ДНК-профілями.
Брат загиблого Олександр розповів, що того ранку прокинувся від вибуху:
Олександр нині мешкає з мамою й згадує, як вони вдвох одразу побігли на місце ракетного удару:
У родині Хіцай Олександр залишився єдиним чоловіком, тому намагається триматися, аби підтримати матір і дружину загиблого брата, якої в момент обстрілу вдома не було.
Олександр у червні 2021 року втратив дружину, яка хворіла на онкологію. Та і сам нині бореться зі своїм захворюванням. Чоловік розповів, що саме племінниця була для нього стимулом для одужання.
Чоловік каже: брат Борис був для нього і вихователем, і прикладом для наслідування. У братів чотири роки різниця у віці.
І коли в Бориса з'явилася донечка, то він присвячував весь час їй, щоб було дитинство щасливим, а ми з матір'ю допомагали їхній родині.
"Брат все для доньки: щось знайшов, якусь гірку, басейн поставив, бо зараз же не відвезеш дитину до моря. А дитина ж маленька, їй же хочеться покупатися десь. Тож він басейн зробив, батут, побудував халабуду. Та таку, як кімната, там гуляти можна було".
Суспільне повідомляло, що вранці 22 березня, армія РФ завдала близько 20 ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло, серед них — дитина.
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