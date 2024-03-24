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На Запоріжжі у фермерському господарстві виникла пожежа — ДСНС
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На Запоріжжі у фермерському господарстві виникла пожежа — ДСНС

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У Запорізькому районі 23 березня сталася пожежа у фермерському господарстві
Рятувальники гасять пожежу на території фермерського господарства у Запорізькому районі, 23 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Вчора, 23 березня, у Запорізькому районі сталася пожежа на території одного з фермерських господарств. Внаслідок загоряння загиблих та травмованих немає.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

На Запоріжжі у фермерському господарстві виникла пожежа: загиблих немає — ДСНС
Рятувальники ліквідовують загоряння на території фермерського господарства на Запоріжжі, 23 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Пожежа сталася на території приватного фермерського господарства в одному із населених пунктів Запорізького району. Вогонь охопив одноповерхову цегляну будівлю площею 400 кв. м:

"Складність гасіння полягала тому, що район безводний і подача води на гасіння здійснювалася методом підвозу автоцистернами. Завдяки правильно вибраному вирішальному напрямку вдалося загасити займання і не допустити розповсюдження вогню на більш значну територію", — йдеться у повідомленні.
На Запоріжжі у фермерському господарстві виникла пожежа: загиблих немає — ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу на фермерському господарстві Запорізького району, 23 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Наразі рятувальники ліквідували пожежу. За фактом загоряння розпочали розслідування, причини встановлюються.

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