На Запоріжжі у фермерському господарстві виникла пожежа — ДСНС

Вчора, 23 березня, у Запорізькому районі сталася пожежа на території одного з фермерських господарств. Внаслідок загоряння загиблих та травмованих немає.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Рятувальники ліквідовують загоряння на території фермерського господарства на Запоріжжі, 23 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Пожежа сталася на території приватного фермерського господарства в одному із населених пунктів Запорізького району. Вогонь охопив одноповерхову цегляну будівлю площею 400 кв. м:
"Складність гасіння полягала тому, що район безводний і подача води на гасіння здійснювалася методом підвозу автоцистернами. Завдяки правильно вибраному вирішальному напрямку вдалося загасити займання і не допустити розповсюдження вогню на більш значну територію", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідовують пожежу на фермерському господарстві Запорізького району, 23 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Наразі рятувальники ліквідували пожежу. За фактом загоряння розпочали розслідування, причини встановлюються.
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