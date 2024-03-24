Головні новини Рівного та області 24 березня

"Зелена кімната": як на Рівненщині працюють простори для дітей, які стали жертвами чи свідками насильства

Десять "зелених кімнат" планують відкрити на Рівненщині у 2024 році. Їх облаштовують для опитування дітей, які стали жертвами чи свідками насильства. Торік в області запрацювали три такі кімнати — у Рівному, Сарнах та Острозі.

Як облаштовані "зелені кімнати" та як вони працюють в етері Українське радіо. Рівне. розповіла заступниця начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я дітей, Ірина Старовецька.

З її слів, у кімнатах, які дружні до опитування дітей — нема офіційної обстановки. Там затишно, є іграшки та м'які меблі.

"У такій кімнаті отримати інформацію від дитини значно простіше, ніж у кабінеті слідчого, де багато людей, офісні меблі і надто офіційна обстановка. Якщо дитині орієнтовно до десяти років, то опитування відбувається в більш ігровій формі. Буває, що під час слідчих дій дитина відтворює певні події з допомогою іграшок", – пояснила Ірина Старовецька.

Як розповіла інспекторка сектору ювенальної превенції відділу превенції Рівненського райуправління ГУНП в області Аліна Чуповська, "зелена кімната"— це два суміжні кабінети. У дитячому є іграшки, він звукоізольований та обладнаний камерами. Відеоспостереження ведуть із сусіднього кабінету. Також додатково між кімнатами може бути венеціанське скло. Для дитини воно має вигляд дзеркала, а експерти з сусідньої кімнати можуть бачити весь процес опитування.

"Представники дитини, прокуратури, слідства, батьки, адвокат — всі вони через спеціальне обладнання можуть спостерігати за процесом допиту дитини. Тому права дитини не порушуються. В той час в ігровій кімнаті дитину опитує психолог. Питання попередньо складають усі учасники слідчого процесу", – додала Аліна Чуповська.

Зі слів інспекторки, у кімнаті збирають докази про злочин чи правопорушення, у яких дитина стала свідком чи жертвою. Психологи працюють над тим, щоб адаптувати дитину після скоєного над нею насильства, відновлюють її психоемоційний стан, корегують негативну поведінку.

Провідна психологиня Денного центру соціально-психологічної допомоги в області Олена Лобашова розповіла, що допит у "зеленій кімнаті" — найбільш екологічний для психіки дитини:

"Після того, як дитина стала свідком чи жертвою злочину, її однократно опитують у кімнаті і потім, зазвичай, більше не залучають до процесу. Тобто дитина уникає повторної травматизації. Це дуже важливо, коли йдеться про фізичне насильство та насильство за ознакою статі".

Також психологиня зауважила, що в зеленій кімнаті можуть працювати лише спеціалісти, які пройшли спеціальне навчання. Ці психологи "знають, як працювати з дітьми різного віку, різних травматичних подіях і вміють знайти підхід".

На сьогодні дружні до допиту дітей кімнати діють у Рівному, Сарнах та Острозі. У 2024 році в області планують відкрити ще десять таких кімнат: у Радивилові, Корці, Костополі, Рокитному, Вараші, Дубровиці, Зарічному. В Дубні, Березному та Володимирці вже виділили приміщення під проєкт.