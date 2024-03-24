Головні новини Рівного та області 24 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 24 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Грає на дудці-викрутці, плете коші з пластику і пише псалми: історія 90-річного Адама Ляховича з Рівненщини
90-річний Адам Ляхович із села Лугове на Рівненщині плете коші, пише псалми і грає на дудці-викрутці. Це традиційний поліський інструмент зі списку нематеріальної культурної спадщини України. Дудку-викрутку чоловік зробив власноруч, а грати на ній навчився в дитинстві.
Про це він розповів Суспільному.
"Зелена кімната": як на Рівненщині працюють простори для дітей, які стали жертвами чи свідками насильства
Десять "зелених кімнат" планують відкрити на Рівненщині у 2024 році. Їх облаштовують для опитування дітей, які стали жертвами чи свідками насильства. Торік в області запрацювали три такі кімнати — у Рівному, Сарнах та Острозі.
Як облаштовані "зелені кімнати" та як вони працюють в етері Українське радіо. Рівне. розповіла заступниця начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я дітей, Ірина Старовецька.
З її слів, у кімнатах, які дружні до опитування дітей — нема офіційної обстановки. Там затишно, є іграшки та м'які меблі.
"У такій кімнаті отримати інформацію від дитини значно простіше, ніж у кабінеті слідчого, де багато людей, офісні меблі і надто офіційна обстановка. Якщо дитині орієнтовно до десяти років, то опитування відбувається в більш ігровій формі. Буває, що під час слідчих дій дитина відтворює певні події з допомогою іграшок", – пояснила Ірина Старовецька.
Як розповіла інспекторка сектору ювенальної превенції відділу превенції Рівненського райуправління ГУНП в області Аліна Чуповська, "зелена кімната"— це два суміжні кабінети. У дитячому є іграшки, він звукоізольований та обладнаний камерами. Відеоспостереження ведуть із сусіднього кабінету. Також додатково між кімнатами може бути венеціанське скло. Для дитини воно має вигляд дзеркала, а експерти з сусідньої кімнати можуть бачити весь процес опитування.
"Представники дитини, прокуратури, слідства, батьки, адвокат — всі вони через спеціальне обладнання можуть спостерігати за процесом допиту дитини. Тому права дитини не порушуються. В той час в ігровій кімнаті дитину опитує психолог. Питання попередньо складають усі учасники слідчого процесу", – додала Аліна Чуповська.
Зі слів інспекторки, у кімнаті збирають докази про злочин чи правопорушення, у яких дитина стала свідком чи жертвою. Психологи працюють над тим, щоб адаптувати дитину після скоєного над нею насильства, відновлюють її психоемоційний стан, корегують негативну поведінку.
Провідна психологиня Денного центру соціально-психологічної допомоги в області Олена Лобашова розповіла, що допит у "зеленій кімнаті" — найбільш екологічний для психіки дитини:
"Після того, як дитина стала свідком чи жертвою злочину, її однократно опитують у кімнаті і потім, зазвичай, більше не залучають до процесу. Тобто дитина уникає повторної травматизації. Це дуже важливо, коли йдеться про фізичне насильство та насильство за ознакою статі".
Також психологиня зауважила, що в зеленій кімнаті можуть працювати лише спеціалісти, які пройшли спеціальне навчання. Ці психологи "знають, як працювати з дітьми різного віку, різних травматичних подіях і вміють знайти підхід".
На сьогодні дружні до допиту дітей кімнати діють у Рівному, Сарнах та Острозі. У 2024 році в області планують відкрити ще десять таких кімнат: у Радивилові, Корці, Костополі, Рокитному, Вараші, Дубровиці, Зарічному. В Дубні, Березному та Володимирці вже виділили приміщення під проєкт.
PISA-2025: дві школи Рівненщині є учасницями пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти
Рівненщина братиме участь у пілотному етапі міжнародного дослідження якості освіти — PISA-2025. Воно оцінює здатність учнів використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті. Два заклади освіти області є учасниками дослідження.
Про це Суспільному повідомив регіональний координатор Українського центру оцінювання якості освіти в Рівненській області Ігор Опольський.
Що таке PISA
Programme for International Student Assessment — це програма міжнародного оцінювання учнів, створена за ініціативою Організації економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР).
Дослідження PISA спрямоване на оцінювання систем освіти в різних країнах світу. Тестують 15-річних учнів та студентів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Зокрема, визначають рівень володіння читацькими, математичними й природничо-науковими компетентностями.
“Дослідження визначає наскільки добре учні можуть скористатися здобутими знаннями з цих галузей і вирішувати різні ситуації саме на практиці, у реальному житті. З погляду держави, це важливо насамперед для оцінки стану своєї освітньої системи та аналізу її місця серед інших країн у світі: США, Китай, Велика Британія, Німеччина, Польща”.
Міжнародне дослідження PISA організовують раз на три роки, починаючи з 2000-го, за рахунок членських внесків країн-учасниць. В Україні тестування проводили у 2018 та 2022 роках.
PISA-2025 в Україні й на Рівненщині
Наразі готуються до проведення третього етапу PISA-2025 в Україні. Він відбудеться у 2025 році, в тому числі й на Рівненщині. Розпочнеться дослідження у квітні 2024 року. Його учасниками є два освітні заклади області, зазначив Ігор Опольський:
“PISA-2025 реалізується в три етапи: підготовчий, пілотний, основний. Зараз ми перебуваємо саме на пілотному, який передбачає апробацію інструментарію цього дослідження відповідно до контексту країн-учасниць. В основний період буде проводитися тестування і підготовка міжнародного та національного звітів”.
Оновлений прогноз погоди на 25 березня
На Рівненщині 25 березня, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі — без істотних опадів, вдень — невеликий короткочасний дощ . Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — західний, 7-12м/с.
Температура в області: вночі — від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 6-11° тепла. Температура у Рівному: вночі — від 0° до 2° морозу, вдень — 8-10° тепла.
Зранку на Рівненщині працювала ППО. Що відомо
На Рівненщині під час повітряної тривоги зранку 24 березня працювали системи ППО.
Про це у своєму Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
"Було збиття повітряної цілі. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали", — зазначив Олександр Коваль.
"Відсоток занедбаних форм зменшується": яка ситуація з туберкульозом на Рівненщині і хто в групі ризику
Всесвітній день боротьби з туберкульозом припадає на 24 березня. Майже 600 випадків цієї хвороби, нових і повторних, виявили на Рівненщині у 2023 році. Це на понад 8% більше, аніж у 2022-му. Найвищий рівень зафіксували у Рівненській громаді — понад 50% від усіх виявлених випадків.
Ці дані Суспільному повідомила в. о. медичного директора Рівненського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Наталія Стецій.
За її даними, захворюваність на туберкульоз на Рівненщині за вперше виявленими та повторними випадками лікування складає 585 — у 2023 році, 538 — у 2022-му.
“Рівненщина в плані туберкульозу є сприятливою областю. У нас все робиться для того, щоб виявити туберкульоз на ранніх стадіях. Незважаючи на те, що зростає захворювання на туберкульоз, відсоток занедбаних форм — зменшується", — зазначила медикиня.
Хто в групі ризику
В етері Українське радіо. Рівне соцпрацівниця благодійної організації “Мережа 100% життя Рівне” Анна Міщук розповіла, хто здебільшого хворіє на туберкульоз:
“Це можуть бути вихователі, вчителі, продавці в магазинах. У зв'язку з війною дуже багато військовослужбовців з туберкульозом. Це спровоковано стресом, недоїданням, умовами в яких вони знаходяться. Те, що люди думають, що це хвороба бідних — через необізнаність”.
За її словами, багато людей не говорять близьким про лікування хвороби, оскільки не знають, як вони поставляться до цього:
“В принципі, сказати потрібно для того, щоб людина, яка контактувала з нею, просто прийшла і перевірилась. Можливо, їй потрібно призначити профілактику, щоб потім не захворіла на туберкульоз. Але з іншого боку, людина не зобов'язана говорити, бо це її особистий діагноз”.
Туберкульоз виліковний
Наталія Стецій розповіла, що туберкульоз є виліковним за умов дотримання рекомендацій лікаря та щоденного вживання призначених препаратів.
“Найкоротший період лікування для чутливого туберкульозу — чотири місяці. Найдовший період — 18-20 місяців, коли призначається індивідуалізована схема лікування пацієнтам з хіміорезистентним туберкульозом. Також все залежить від поширеності процесу, чутливості до протитуберкульозних препаратів та враховуються супутні захворювання” — додала вона.
Що робити, щоб не захворіти
Зі слів в. о. медичного директора Рівненського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Наталії Стецій, для зменшення ризику захворюваності на туберкульоз людям варто проводити профілактичні обстеження та скринінгове анкетування тим, хто в групі підвищеного ризику:
“Потрібно відмовитись від шкідливих звичок — куріння, зловживання алкоголем, наркотичними речовинами. Також тримати під контролем хронічні захворювання, вести правильний спосіб життя, контролювати режим праці, відпочинку та харчування”.
Також, за словами медикині, діють місцеві програми протидії захворювання на туберкульоз також відповідні фахівці проводять просвітницьку робота щодо усунення дискримінації до людей з туберкульозом, оскільки бувають випадки, коли їм відмовляють у навчанні, працевлаштуванні та інших послугах.