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У Києві зростає кількість хворих на туберкульоз: до 12 квітня містяни можуть безоплатно обстежитися. Де і коли
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У Києві зростає кількість хворих на туберкульоз: до 12 квітня містяни можуть безоплатно обстежитися. Де і коли

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У Києві зростає кількість хворих на туберкульоз
Діагностика туберкульозу. ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

У Києві захворюваність на туберкульоз у 2023 році збільшилася на третину, порівняно з роком раніше. До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначають 24 березня, у Києві працюватиме пересувний флюорограф. До 12 квітня лікарі консультуватимуть у різних районах міста.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Так, ми можемо подолати туберкульоз!" — гасло цьогорічного Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз.

"І стати реальністю це твердження має всі шанси лише за умови об'єднання зусиль держави, громадських організацій, медиків і кожної людини", — наголосила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

За словами посадовиці, без лікування хворий на туберкульоз може померти впродовж одного-двох років. До того ж — чим пізніше встановлений діагноз, тим складнішим і тривалішим буде лікування.

Директорка департаменту охорони здоров'я КМДА також нагадала про симптоми, які мають насторожити та бути приводом для негайного звернення до лікаря:

  • кашель понад 2 тижні;
  • підвищена температура тіла понад 7 днів;
  • підвищена втомлюваність і слабкість;
  • безпричинна втрата ваги тіла;
  • підвищена пітливість, особливо вночі;
  • кровохаркання (наявність крові в мокротинні, що виділяється при кашлі); задишка при незначному фізичному навантаженні;
  • біль у грудній клітці.

За інформацією департаменту охорони здоров'я КМДА, у 2023 році в Києві захворюваність на туберкульоз збільшилась майже на 34%, зокрема серед дітей.

Виявлено 969 випадків активного туберкульозу (серед них 30 дітей) проти 722 за 2022 рік", — розповіла Валентина Гінзбург.

Лікування туберкульозу є безоплатним, нагадала посадовиця.

"Лікування здійснюється за допомогою сучасних ефективних протитуберкульозних препаратів. Але, що дуже важливо, потребує дисципліни у прийомі ліків, адже перерви загрожують переходом хвороби в мультирезистентну форму, що вкрай важко піддається подальшому лікуванню", — наголосила Валентина Гінзбург.

До Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз кияни можуть безоплатно обстежитися у закладах первинної медико-санітарної допомоги, які розташовані у районах міста. Консультації лікарів-фтизіатрів і обстеження містян на пересувному флюорографі триватиме до 12 квітня. Адреси і години прийому розміщені на сайті КМДА.

Раніше повідомлялося, що на Київщині люди стали хворіти більше на туберкульоз. За минулий рік медики зареєстрували 883 випадки активного туберкульозу серед дітей та дорослих. У порівнянні з 2022 роком цей показник зріс на 11,5%.

У Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що в Україні почали діагностувати туберкульоз за допомогою штучного інтелекту. ШІ аналізує рентген-знімки і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легень. Це дозволяє виявити ураження з імовірністю від 1 до 100%.

За даними МОЗ у 2023 році в Україні зареєстрували 19 851 випадок захворювання на туберкульоз. Серед дітей до 14 років цей показник зріс на понад 40% порівняно з 2022-м.

Єдина вакцина від туберкульозу — це БЦЖ, або бацила Кальметта-Герена. Саме її вводять немовлятам у перші дні після народження, а на місці щеплення на все життя залишається ямка — наслідок атаки імунної системи на вакцину. БЦЖ ефективно захищає дітей до п’яти років, пояснюють у МОЗ. Дорослих в Україні нею не вакцинують і тільки досліджують можливість щеплення.

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