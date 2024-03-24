Перший заступник командувача НГУ Вадим Гладков відвідав бійців на Лиманському напрямку та нагородив нацгвардійців.
Про це повідомили у Нацгвардії України.
Більш як 30 військовослужбовців бригад Буревій, Азов та Хартія отримали нагороди за мужність, відвагу, героїзм.
Заступник командувача Нацгвардії на Лиманському напрямку. Фото: НГУ
Полковник Вадим Гладков відвідав позиції нацгвардійців, які перебувають у Серебрянському лісництві та дізнався від командирів про оперативну обстановку на Лиманському напрямку, зокрема щодо укріплень фортифікаційних споруд.
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