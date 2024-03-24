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Заступник командувача Нацгвардії відвідав та нагородив гвардійців на Лиманському напрямку
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Заступник командувача Нацгвардії відвідав та нагородив гвардійців на Лиманському напрямку

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Нагороди для бійців НГУ, які перебувають на Лиманському напрямку
Нацгвардієць отримав нагороду від заступника командувача НГУ. Фото: НГУ

Перший заступник командувача НГУ Вадим Гладков відвідав бійців на Лиманському напрямку та нагородив нацгвардійців.

Про це повідомили у Нацгвардії України.

Більш як 30 військовослужбовців бригад Буревій, Азов та Хартія отримали нагороди за мужність, відвагу, героїзм.

Заступник командувача Нацгвардії на Лиманському напрямку
Заступник командувача Нацгвардії на Лиманському напрямку. Фото: НГУ

Полковник Вадим Гладков відвідав позиції нацгвардійців, які перебувають у Серебрянському лісництві та дізнався від командирів про оперативну обстановку на Лиманському напрямку, зокрема щодо укріплень фортифікаційних споруд.

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