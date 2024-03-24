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Отримав поранення несумісні з життям. На війні загинув закарпатець Ігор Сакало
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Отримав поранення несумісні з життям. На війні загинув закарпатець Ігор Сакало

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Загиблий військовий Ігор Сакало
Загиблий військовий Ігор Сакало. Колаж/Суспільне Ужгород

На війні загинув житель села Горінчово Хустського району старший солдат Ігор Сакало.

Про це повідомили на сторінці Горінчівської територіальної громади у Facebook.

Військовий загинув 20 березня під час виконання бойового завдання північніше населеного пункту Побєда Донецької області. Внаслідок скиду з ворожого дрону він отримав поранення несумісні з життям.

Ігор Сакало був гранатометником другого механізованого відділення першого механізованого взводу першої механізованої роти першого механізованого батальйону військової частини А4447. Він народився 1967 року.

"Важко знайти слова для розради і втіхи, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого Воїна!" — йдеться в повідомленні

Вічна пам’ять і слава Герою!

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