Отримав поранення несумісні з життям. На війні загинув закарпатець Ігор Сакало

На війні загинув житель села Горінчово Хустського району старший солдат Ігор Сакало.
Про це повідомили на сторінці Горінчівської територіальної громади у Facebook.
Військовий загинув 20 березня під час виконання бойового завдання північніше населеного пункту Побєда Донецької області. Внаслідок скиду з ворожого дрону він отримав поранення несумісні з життям.
Ігор Сакало був гранатометником другого механізованого відділення першого механізованого взводу першої механізованої роти першого механізованого батальйону військової частини А4447. Він народився 1967 року.
"Важко знайти слова для розради і втіхи, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого Воїна!" — йдеться в повідомленні
Вічна пам’ять і слава Герою!
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