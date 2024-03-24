25 березня "Соціальний простір" терцентру "Берегиня" у Сумах прийматиме речі для евакуйованих та постраждалих мешканців. Зокрема потрібен чоловічий та жіночий одяг.

Про це повідомили у Сумській міськраді.

Які речі потрібні

Куртки, жилетки, футболки, штани, толстовки у розмірах 52 – 62;

черевики, кросівки, мокасини, босоніжки у розмірах 39 – 45;

постільна білизна та рушники;

побутова хімія та засоби гігієни.

Прийматимуть необхідні речі 25 березня з 8:00 до 12:00 за адресою вул. Холодногірська, 33/1. У повідомленні додали, що речі можна приносити як нові, так і вживані у гарному стані.

Що відомо про влучання "шахеда" у сумський будинок вночі 13 березня

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