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25 березня "Соціальний простір" у Сумах прийматиме речі для евакуйованих та постраждалих мешканців: що необхідно
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25 березня "Соціальний простір" у Сумах прийматиме речі для евакуйованих та постраждалих мешканців: що необхідно

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25 березня "Соціальний простір" терцентру "Берегиня" у Сумах прийматиме речі для евакуйованих та постраждалих мешканців. Зокрема потрібен чоловічий та жіночий одяг.

Про це повідомили у Сумській міськраді.

Які речі потрібні

  • Куртки, жилетки, футболки, штани, толстовки у розмірах 52 – 62;
  • черевики, кросівки, мокасини, босоніжки у розмірах 39 – 45;
  • постільна білизна та рушники;
  • побутова хімія та засоби гігієни.

Прийматимуть необхідні речі 25 березня з 8:00 до 12:00 за адресою вул. Холодногірська, 33/1. У повідомленні додали, що речі можна приносити як нові, так і вживані у гарному стані.

Що відомо про влучання "шахеда" у сумський будинок вночі 13 березня

  • Влучання російського безпілотника в Сумах відбулося 13 березня о 1:30 ночі.
  • До кінця тижня заклади загальної середньої, дошкільної освіти та позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі.
  • Близько 13:08 рятувальники ДСНС дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло однієї загиблої людини.
  • Після того під час розбору завалів рятувальники деблокували тіло другої загиблої людини. Працівники ДСНС врятували десять людей, з них п'ять було деблоковано.
  • 14 березня у Сумах з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка.
  • 16 березня рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи.

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