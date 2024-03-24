З Бердянського напряму у колишній Новоазовський район на Донеччині переміщувався російський підрозділ, на військовій техніці якого помітили нове маркування.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Нова позначка, як уточнив Андрющенко, має вигляд пісочних терезів у ромбі.
"Раніше схоже маркування фіксувалось Маріупольским Спротивом (Z в ромбі) в районі Приморська Запорізької області в процесі супроводження "військових" колон", — розповів радник мера.
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