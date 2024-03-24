На Дніпропетровщині триває будівництво фортифікаційних споруд. На даний час в області встановили майже сім тисяч бетонних пірамід.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, для робіт були задіяні підприємства Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Працюють на повну потужність. Виготовляють необхідні для фортифікаційних споруд залізобетонні конструкції. Створюють ті ж "зуби дракона", з яких викладаються на місцевості пастки для бронетехніки", – повідомив він.

Встановили сім тисяч бетонних пірамід. Фото: Сергій Лисак/Telegram

На Дніпропетровщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Фото: Сергій Лисак/Telegram

За його словами, працюють спільно з оборонцями та вкладаються в зазначені терміни.

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