В Одеській області можуть застосувати графіки відключень: яка причина

На Одещині можуть застосувати графіки відключень. Це станеться за умови зростання споживання електроенергії.

Про таке 24 березня повідомили на сторінці у Facebook НЕК "Укренерго".

Як зазначили у компанії, ранкова атака російської армії по країні суттєво не вплинула на роботу енергосистеми.

"На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання. В усіх постраждалих регіонах 24/7 тривають аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області не користуватись одночасно "потужними" електричними пристроями.

"Енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб остаточно привести енергосистему до нормального стану. За можливості вмикайте прилади не в пікові години", — зауважив він.

Нагадаємо, 23 березня Одеса та Одеський район перейшли до стабілізаційних відключень — напередодні російські безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру в області.

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