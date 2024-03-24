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У Полтаві підпалили автомобіль: шо відомо
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У Полтаві підпалили автомобіль: шо відомо

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У Полтаві 23 березня підпалили автомобіль
Займання автомобіля у Полтаві. Фото: ГУ НП у Полтавській області

У Полтаві невідомі підпали автомобіль. Через займання двоє машин згоріли та пошкоджено оздоблення під’їзду будинку.

Про це 24 березня повідомили на сайті поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, на вулиці Великотирнівській у Полтаві 23 березня невідомі підпали авто "Skoda Fabia". Його власник 41-річний полтавець. Через займання також вщент згорів автомобіль, що стояв поруч. Він належав 59-річному місцевому.

У Полтаві підпалили автомобіль: шо відомо
Підпал автомобіля у Полтаві. Фото надані Суспільному

За даними рятувальників, через пожежу також пошкоджено оздоблення під’їзду будинку.

Нині поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 194 "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу".

Правоохоронці розшукують причетних до підпалу.

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