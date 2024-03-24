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Російська армія спрямувала на Мирноград чотири ракети "С-300" та авіацією вдарила по Очеретиному
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Російська армія спрямувала на Мирноград чотири ракети "С-300" та авіацією вдарила по Очеретиному

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Донеччина, обстріли 23 березня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 23 березня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Російські окупаційні війська 23 березня обстріляли десять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджений 41 цивільний об'єкт.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Ворог 1593 рази відкривав вогонь по лінії зіткнення, 14 — по житловому сектору. Поліція зафіксувала наслідки удару по Олексієво-Дружківці, який стався в ніч на 23 березня. Російські війська застосували керовану авіабомбу УПМБ Д30-СМ — пошкодили 13 приватних осель", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, на Мирноград російські війська спрямували 4 ракети "С-300" — поранили двох цивільних, пошкодили 18 багатоквартирних будинків, приватну оселю, котельню, адмінбудівлю, навчальний заклад, комунікації.

Також з артилерії окупанти обстріляли Курахівку — травмовані двоє людей, руйнувань зазнали 4 приватних будинки, авіаударом по Очеретиному пошкоджені багатоквартирний будинок і цивільне авто, розповіли у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 23 березня:

  • Курахове,
  • Мирноград,
  • Слов’янськ,
  • Курахівка,
  • Очеретине,
  • Щербинівка,
  • Галицинівка,
  • Калинове,
  • Карлівка,
  • Уманське.

Руйнувань зазнали:

  • 29 житлових будинків,
  • заклад освіти,
  • котельна,
  • соціальна інфраструктура,
  • критична інфраструктура.
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