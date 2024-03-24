На Львівщині 24 березня похоронять полеглого захисника

Сьогодні, 24 березня, Львівщина попрощається із полеглим військовим Тарасом Бортком із Червонограда.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.
Тарас Борко — червоноградець. Під час повномасштабної війни захищав Батьківщину у складі 63 окремого батальйону сил територіальної оборони ЗСУ. Загинув військовослужбовець 20 березня 2024 року на Харківському напрямку фронту.
За інформацією Червоноградської міської ради, чин похорону розпочнеться 24 березня, о 14:00 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України. Поховають воїна на Алеї Героїв на Бендюзькому кладовищі.
Тарас Бортко. Фото: пресслужба Львівської ОВА
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