У Бережанах презентували альбом листівок з архітектурою і пейзажами Бережанщини

На Тернопільщині у Бережанському краєзнавчому музеї презентували альбом "Бережани та околиці на давніх поштівках і світлинах кінця ХІХ — середини ХХ століття". У ньому зібрали 460 листівок із зображеннями архітектури і пейзажів Бережанщини з приватної колекції Андрія Захарківа-Олійника.

Про це Суспільному розповів заступник директора з наукової роботи Бережанського краєзнавчого музею Микола Проців.

"Альбом заслуговує на увагу. 460 давніх поштових карток. Види Бережан. Гарний опис. Шикарне видання. Була презентація, зустріч з упорядниками: Андрієм Захарківим-Олійником — власником цієї величезної колекції поштових карток і Андрієм Кісем, який макетував книжку, виступав як упорядник книги. Це львівський дизайнер, з корінням з Бережан".

Зліва на право Андрій Захарків-Олійник, Микола Проців, Андрій Кісь. Фото: Олена Мельничук

Власник колекції Андрій Захарків-Олійник розповідає, захопився колекціонуванням листівок коли вивчав сімейну історію:

"Я шукав інформацію про свого діда — Миколая Захарківа, який народився на Бережанщині. Він був січовим стрільцем. У 1947 році його вивезли на Сибір, де він і загинув. Саме збиральництво поштівок почалося виключно як збір додаткових ілюстрацій для упорядкування домашніх архівних матеріалів. І ще було потаємне бажання: можливо, десь знайти на світлинах постать діда. Пройшов час, і це перетворилося на захоплення, яке триває і досі".

Упорядник видання Андрій Кісь каже, видали 350 примірників альбому.

"Ідея з’явилася тому, що 10 років тому, коли я познайомився з колекціонером Андрієм Захарківим-Олійником і його великою колекцією поштівок. Вони всі оригінали, всі в гарному стані. Ми вирішили зробити цей альбом. Все тягнулося довго. Спочатку було компонування, композиція, впорядкування. Потім перерви, бо коштів не було. А відтак я вже оголосив підписку на цей альбом, зібрав кошти і видали. Тираж зовсім невеликий. Ми хотіли більший, але, на жаль, не вистачило грошей. Він вже майже весь розійшовся. Журналістка родом з Бережан Мирося Гонгадзе закупила 38 примірників, роздала по бібліотеках, школах. Також 50 примірників викупила Бережанська міська рада. А решта — по передоплаті".

Упорядник видання Андрій Кісь. Фото: Олена Мельничук

За словами упорядника, альбом становить цінність для архітекторів, урбаністів та реставраторів.

"В альбомі зафіксовано те, що вже зруйновано. Наприклад, інтер’єр та екстер’єр замку, вулиці. Багато будинків, які зображені на поштівках, вже немає. Знищені фрагментів міста там є. Якщо будуть відновлювати, то цей альбом буде безцінний. На деяких поштівках, якщо цікавий зворот, наприклад, якийсь гарний штемпель чи гарна каліграфія то їх відтворено цікаво для читача. Є інформація про видавця і рік видання. Є наукові коментарі на кшталт: "Це такий-то краєвид" або "Фотографія такого-то року. Це серйозне видання, воно гарну редакцію пройшло, все там вивірено ідеально. Я 30 років займаюся видавництвом і за свою кар’єру зробив вже більше сотні альбомів. А цей — один з найкращих, що я робив", — розповів Андрій Кісь.