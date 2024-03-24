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У селі на Полтавщині в аварії загинув мотоцикліст
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У селі на Полтавщині в аварії загинув мотоцикліст

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На Полтавщині в аварії загинув неповнолітній
Мотоцикл. Фото: ГУ НП у Полтавській області

Аварія із загиблим сталася у Градизькій громаді увечері 23 березня.

Про це 24 березня повідомили на сайті поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, загиблий – 17-річний хлопець, який був за кермом мотоцикла. У селі Бугаївка Градизької громади він виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з електроопорою. Через це мотоцикліст загинув на місці події.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 286 – "Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого".

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