У селі на Полтавщині в аварії загинув мотоцикліст

Аварія із загиблим сталася у Градизькій громаді увечері 23 березня.
Про це 24 березня повідомили на сайті поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, загиблий – 17-річний хлопець, який був за кермом мотоцикла. У селі Бугаївка Градизької громади він виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з електроопорою. Через це мотоцикліст загинув на місці події.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 286 – "Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого".
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