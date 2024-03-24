Протягом минулої доби, 23 березня, піротехніки ДСНС вилучили та знищили три вибухонебезпечних предмети, які виявили у Запорізькому районі та обласному центрі.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Зазначається, що Запоріжжі та районі були виявлені три вибухонебезпечні предмети, серед яких один залишок від ракети, один касетний елемент від РСЗВ "Ураган" та одна бойова частина від БпЛА "Shahed":

"Вибухонебезпечні предмети знищені відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадують про алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:

не підходити до знахідки;

не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;

повідомити в екстрені служби.

Раніше Суспільне повідомляло, що у піротехніки ДСНС у Запорізькій області знищили авіабомбу ФАБ вагою близько 500 кілограмів.

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