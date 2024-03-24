У Менській громаді на Чернігівщині 23 березня викрили два грубих порушення правил рибальства. В обох випадках рибалили місцеві жителі за допомогою сіток.

Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль на своєму сайті.

Як йдеться у повідомленні, на озері поблизу села Ушня місцевий житель за допомогою сітки простої у протизаконний спосіб виловив вісім рибин:

три карасі сріблястих;

три плітки звичайні;

одну щуку;

одного окуня.

Риба, виловлена у протизаконний спосіб на озері поблизу села Ушня, та сітка. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

Збитки за такий улов склали 16 065 гривень.

Також на річці Мена, поблизу села Феськівка, місцевий житель за допомогою забороненого знаряддя лову – сітки "павук" незаконно виловив 20 рибин:

15 окунів звичайних;

п'ять пліток звичайних;

Сітка та риба, виловлена у протизаконний спосіб на річці Мена поблизу села Феськівка. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

Збитки за цей улов, завдані рибному господарству України, склали 55 250 гривень.

В обох випадках склали адміністративні протоколи за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь та улову.

Як повідомляє рибоохоронний патруль, матеріали справ будуть направлені до Менського районного суду для винесення рішення про притягнення до відповідальності.

Рибу та знаряддя лову вилучили.

Нагадаємо, з 15 лютого до 31 березня на Чернігівщині триває нерестова заборона на вилов щуки у всіх рибогосподарських водоймах та з 1 грудня до 30 червня діє заборона на вилов раків.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.