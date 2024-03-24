У Менській громаді на Чернігівщині 23 березня викрили два грубих порушенняГрубе порушення правил рибальства полягає у наступних діях: - рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел; - вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову. правил рибальства. В обох випадках рибалили місцеві жителі за допомогою сіток.
Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль на своєму сайті.
Як йдеться у повідомленні, на озері поблизу села Ушня місцевий житель за допомогою сітки простої у протизаконний спосіб виловив вісім рибин:
- три карасі сріблястих;
- три плітки звичайні;
- одну щуку;
- одного окуня.
Збитки за такий улов склали 16 065 гривень.
Також на річці Мена, поблизу села Феськівка, місцевий житель за допомогою забороненого знаряддя лову – сітки "павук" незаконно виловив 20 рибин:
- 15 окунів звичайних;
- п'ять пліток звичайних;
Збитки за цей улов, завдані рибному господарству України, склали 55 250 гривень.
В обох випадках склали адміністративні протоколи за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь та улову.
Як повідомляє рибоохоронний патруль, матеріали справ будуть направлені до Менського районного суду для винесення рішення про притягнення до відповідальності.
Рибу та знаряддя лову вилучили.
Нагадаємо, з 15 лютого до 31 березня на Чернігівщині триває нерестова заборона на вилов щуки у всіх рибогосподарських водоймах та з 1 грудня до 30 червня діє заборона на вилов раків.
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