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Виловили 8 і 20 рибин на 16 і 55 тисяч гривень: на водоймах Менської громади викрили двох місцевих жителів з сітками
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Виловили 8 і 20 рибин на 16 і 55 тисяч гривень: на водоймах Менської громади викрили двох місцевих жителів з сітками

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Риба, виловлена у незаконний спосіб, та сітки
Риба, виловлена у незаконний спосіб, та сітки. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

У Менській громаді на Чернігівщині 23 березня викрили два грубих порушенняГрубе порушення правил рибальства полягає у наступних діях: - рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел; - вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову. правил рибальства. В обох випадках рибалили місцеві жителі за допомогою сіток.

Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль на своєму сайті.

Як йдеться у повідомленні, на озері поблизу села Ушня місцевий житель за допомогою сітки простої у протизаконний спосіб виловив вісім рибин:

  • три карасі сріблястих;
  • три плітки звичайні;
  • одну щуку;
  • одного окуня.
Риба, виловлена на водоймах Менської громади на Чернігівщині у протизаконний спосіб, щука, плітка, окунь, карась
Риба, виловлена у протизаконний спосіб на озері поблизу села Ушня, та сітка. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

Збитки за такий улов склали 16 065 гривень.

Також на річці Мена, поблизу села Феськівка, місцевий житель за допомогою забороненого знаряддя лову – сітки "павук" незаконно виловив 20 рибин:

  • 15 окунів звичайних;
  • п'ять пліток звичайних;
Риба, виловлена у протизаконний спосіб на водоймах Менської громади на Чернігівщині 23 березня 2024 року
Сітка та риба, виловлена у протизаконний спосіб на річці Мена поблизу села Феськівка. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

Збитки за цей улов, завдані рибному господарству України, склали 55 250 гривень.

В обох випадках склали адміністративні протоколи за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь та улову.

Як повідомляє рибоохоронний патруль, матеріали справ будуть направлені до Менського районного суду для винесення рішення про притягнення до відповідальності.

Рибу та знаряддя лову вилучили.

Нагадаємо, з 15 лютого до 31 березня на Чернігівщині триває нерестова заборона на вилов щуки у всіх рибогосподарських водоймах та з 1 грудня до 30 червня діє заборона на вилов раків.

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