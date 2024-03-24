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Хмарно та можливі дощі: синоптик розповів про погоду на Черкащині
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Хмарно та можливі дощі: синоптик розповів про погоду на Черкащині

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Лебеді у Черкасах
Лебеді у Черкасах. Суспільне Черкаси/Марія Гаврилян

У Черкаській області 24 березня прогнозують хмарність з проясненнями. У другій половині дня можливі дощі.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, у другій половині дня 24 березня можливі дощі:

"До формування погодою Черкащини приступають атмосферні фронти із південного заходу, які в другій половині дня проявляться дощами. Температурний фон утримається квітневий, проте відчуття прохолоди додаватиме рвучкий вітер, що подекуди посилюватиметься до небезпечних 15-18 метрів за секунду".

Відтак, синоптик прогнозує хмарність з проясненнями, температура повітря у Черкаській області до +14º, у Черкасах — до +13º.

"Фінальний тиждень березня розпочнеться з нестійкої погоди з рясними дощами та короткочасним похолоданням. Температура впродовж доби 2-7º тепла".

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