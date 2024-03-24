Внаслідок російських обстрілів протягом доби 23 березня на Сумщині є пошкодження. Мова про приватні будинки, складські будівлі.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ" зранку 24 березня.

У Ворожбі пошкоджено 5 приватних будинків, у Юнаківці — три оселі та складська будівля, у Краснопіллі — один будинок. Також у Середино-Буді в результаті обстрілу пошкоджень зазнали 18 приватних будинків.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється, додали в ОК "Північ".

У поліції додали, що також пошкоджено дитсадок, СТО та 10 багатоповерхівок.

Що відомо про обстріли Сумщини протягом 23 березня

Вночі та зранку російська армія 5 разів обстріляла території Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Великописарівська, Ворожбянська та Хотінська громади.

Протягом дня армія РФ здійснила 31 обстріл Сумщини. Зафіксовано 115 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

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