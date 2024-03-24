Сили ППО знищили 15 безпілотників у небі над Дніпропетровщиною

Сили протиповітряної оборони Дніпропетровщини знищили 15 безпілотників у небі над областю.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, вісім БпЛА збили у Криворізькому районі, ще 7 знищили у Нікопольському районі.

Що відомо про наслідки атаки безпілотників на Дніпропетровщині

Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей.

Вдарили війська РФ по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тисяч у районі. Електропостачання вже відновили.

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