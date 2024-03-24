За останні кілька днів інтенсивність штурмових дій російських військ на Авдіївському напрямку зменшилась.

Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі нацмарафону "Єдині новини".

"Сказуються їхні штурмові дії на цих "м'ясних штурмах". Успіху вони не мають. І розуміють, що дуже важко їм це вдається. Наразі збільшилась кількість літаючих апаратів різного типу, в тому числі розвідувальних. Можемо зробити висновок, що противник перегруповується та веде розвідувальну роботу", — сказав військовий.

За його словами, російські військові стріляють з артилерії, вчиняють скиди з дронів, застосовують дрони-камікадзе.

Офіцер уточнив, що військо РФ постійно поповнюється, модернізується у системах РЕБів, вони дуже укомплектовані.

На Мар'їнському напрямку, як уточнив військовослужбовець, кількість артилерійських обстрілів з боку армії РФ не зменшується, використовуються КАБи.

На цих двох напрямках серед російських військових воюють мобілізовані 1 армійського корпусу, військо постійно поповнюється, є спецпризначенці-інструктори, які добре навчені та керують процесами наступів, штурмів, додав Цехоцький.

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