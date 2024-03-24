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На Донеччині від обстрілів за добу поранення дістали четверо жителів
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На Донеччині від обстрілів за добу поранення дістали четверо жителів

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Курахівська громада, наслідки обстрілів 23 березня 2024 року
Пошкоджений приватний будинок у Курахівській громаді через обстріли РФ 23 березня року. Фото: Роман Падун/Facebook

Протягом 23 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали двоє жителів у Мирнограді та двоє людей у Курахівці.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1891 загинула,
  • 4733 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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