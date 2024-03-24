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Вночі над Одещиною збили три ударні дрони. Є влучання у припортову інфраструктуру
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Вночі над Одещиною збили три ударні дрони. Є влучання у припортову інфраструктуру

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У ніч з 23 на 24 березня в Одеській області збили три "Шахеди". Є влучання у припортову інфраструктуру. Люди не травмувались.

Про таке 24 березня повідомили у Силах оборони півдня України.

"Повернувся ворог і до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі", — зазначили у зведенні.

ОНОВЛЕНО, 11:32. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що пошкоджена припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі.

У Військово-морських силах зазначили, що два дрони збили їхні підрозділи.

Зазначимо, повітряна тривога пролунала після 23 березня після 23:00. У Повітряних силах повідомили про політ "Шахедів" з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Раніше військові моряки збили кілька розвідувальних дронів російської армії.

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