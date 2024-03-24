На фронті поліг військовослужбовець з Івано-Франківська Олександр Дорофей

19 березня 2024 року в російсько-українській війні поліг старший солдат Олександр Дорофей з Івано-Франківська.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства "Міська ритуальна служба".

Олександр Дорофей народився 10 червня 1992 року. Чоловік закінчив вище професійне училище № 13 в Івано-Франківську. На фронті він відслужив один рік, йдеться у дописі навчального закладу.

26 березня о 18:00 розпочнеться панахида за полеглим воїном у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3.

27 березня б 11:00 — прощання з військовослужбовцем Олександром Дорофеєм в Будинку смутку. О 12:00 відбудеться церемонія поховання воїна на кладовищі у селі Чукалівка.

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