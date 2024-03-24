Сімсот шістдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Вночі з 23 по 24 березня повітряна тривога тривала сумарно понад п'ять годин. Російська армія атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації, а також іншими повітряними засобами ураження. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
Вночі над Одещиною збили три ударні дрони. Є влучання у припортову інфраструктуру
У ніч з 23 на 24 березня в Одеській області збили три "Шахеди". Є влучання у припортову інфраструктуру. Люди не травмувались. Про таке повідомили у Силах оборони півдня України.
"Повернувся ворог і до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі", — зазначили у зведенні.
Генштаб: за минулу добу російська армія втратила майже тисячу військових
За минулу добу армія окупантів втратила 990 солдатів, 24 танки, 44 артилерійські системи. Такі цифри у ранковому зведенні втрат РФ від Генерального штабу ЗСУ.