Сімсот шістдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Вночі над Одещиною збили три ударні дрони. Є влучання у припортову інфраструктуру

У ніч з 23 на 24 березня в Одеській області збили три "Шахеди". Є влучання у припортову інфраструктуру. Люди не травмувались. Про таке повідомили у Силах оборони півдня України.

"Повернувся ворог і до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі", — зазначили у зведенні.