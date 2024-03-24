Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 24 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
15 тисяч жителів Кривого Рогу — без електропостачання
У Кривому Розі на Дніпропетровщині 15 тисяч жителів залишаються без електропостачання.
Без світла наразі абоненти Центрально-Міського, Довгинцівського та частково Металургійного районів міста. "У зв'язку з дефіцитом потужностей електромереж, який виник внаслідок атак армії РФ, енергетики вводять графіки аварійних відключень", — написав начальник Криворізької райвійськадміністрації Євген Ситниченко.
У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних вимкнень світла
У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
На Дніпропетровщині знищили уламки та бойові частини "шахедів"
На Дніпропетровщині поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойові частини від безпілотника "Shahed".
Уламки одного з безпілотників, якими війська РФ останні дні атакують область, впали у поле, а бойова частина занурилася глибоко у землю. Ще одну нерозірвану частину "шахеда" виявили неподалік.
На деяких вулицях у Дніпрі немає водопостачання
Станом на 14:00 бригади КП "Дніпроводоканал" проводить аварійні роботи за такими адресами:
- вул. Новоселівська, 5, припинено водопостачання цієї вулиці, а також вулиць: Прапорна та Євгена Чикаленка;
- сел. Старі Кодаки на вул. Кодацька, 51, припинено водопостачання вулиць: Кодацька, Шкільна, Рибалкова, Ювілейна, Каштанова та прилеглих.
Подачу води відновлять після завершення робіт, повідомляють на сайті міськради.
24 березня — Всесвітній день боротьби з туберкульозом
За три місяці цього року в області зафіксували понад сто випадків хвороби.
Хто в групі ризику по захворюваності та як передається хвороба – читайте у матеріалі.
У Дніпрі відсутнє електропостачання за деякими адресами
Через ремонтні роботи у Дніпрі немає світла на вулиці Друку (Преси), повідомляють на сайті ДТЕК. Електропостачання відновлять орієнтовно о 19:00.
На Дніпропетровщині триває будівництво фортифікаційних споруд – ОВА
На Дніпропетровщині триває будівництво фортифікаційних споруд. На даний час в області встановили майже сім тисяч бетонних пірамід. Для робіт були задіяні підприємства Дніпропетровської та Запорізької областей.
У музеї Дніпра з'явилась 60-річна автівка з Костянтинівки
До музею Машини часу у Дніпрі привезли дитячу педальну автівку. Її вивозили з Донеччини під обстрілами військ РФ. За словами директора музею Михайла, вона понад 60 років простояла в будинку однієї з родин у Костянтинівці.
Як планують ремонтувати автівку та в чому її унікальність – читайте у матеріалі Суспільного.
Сили ППО знищили 15 безпілотників у небі над Дніпропетровщиною
Сили протиповітряної оборони Дніпропетровщини знищили 15 безпілотників у небі над областю. Вісім БпЛА збили у Криворізькому районі, ще 7 знищили у Нікопольському районі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Наслідки обстрілів на Нікопольщині
Вдарили війська РФ по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тисяч у районі. Електропостачання вже відновили.
Двічі російські війська обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Атакували Марганець і Покровську сільську громаду. Загиблих та поранених немає.
Через атаку військ РФ у Кривому Розі без опалення лікарні, навчальні заклади та майже 80 тисяч жителів
У ніч на 24 березня російські війська атакували Дніпропетровщину ударними БпЛА. Нині інформацію уточнюють. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей.
Погода на Дніпропетровщині 24 березня
24 березня на Дніпропетровщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 11-16° тепла, по м. Дніпро вночі 0-2° тепла, вдень 13-15° тепла, повідомили на сторінці Дніпропетовського гідрометцентру.
У Дніпрі надійшло повідомлення про замінування
Впродовж доби на електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про замінування ТРЦ "Дафі" у Дніпрі, повідомляють на сайті міськради.