У музеї Дніпра з'явилась 60-річна автівка з Костянтинівки

До музею Машини часу у Дніпрі привезли дитячу педальну автівку. Її вивозили з Донеччини під обстрілами військ РФ. За словами директора музею Михайла, вона понад 60 років простояла в будинку однієї з родин у Костянтинівці.

Як планують ремонтувати автівку та в чому її унікальність – читайте у матеріалі Суспільного.