НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ за минулу добу завдала 447 ударів по семи населених пунктах Запорізької області
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Армія РФ за минулу добу завдала 447 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 23 березня 2024. Фото: Telegram/Іван Федоров

Протягом минулої доби, 23 березня, російські військові атакували сім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 447 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • один ракетний і шість авіаційних — по Роботиному, Гуляйполю, Левадному та Малій Токмачці;
  • 140 безпілотниками атакувала Запоріжжя, Гуляйполе, Новоандріївку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне;
  • 11 разів застосувала РСЗВ по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному та Левадному;
  • 289 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного та Новоандріївки.

"Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 23 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ чотири рази за підтримки авіації атакувала позиції Сил оборони в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
обстріл Нікопольщини
18 атак армії РФ, збитий безпілотник. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на вечір 24 березня
Російські військові обстріляли Красногорівку Донецької області, поранені троє людей
Російські військові двічі обстріляли місто Красногорівка Донеччині — поранені троє людей
Подружжя, яке загинуло від російського ракетного обстрілу
Загинули в один день під завалами власного будинку: у Хмельницькому попрощались із подружжям Корольковими
Обстріли
Армія РФ обстріляла Білопільську громаду на Сумщині: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
На початок