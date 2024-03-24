Протягом минулої доби, 23 березня, російські військові атакували сім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 447 ударів по містах та селах Запорізької області:

один ракетний і шість авіаційних — по Роботиному, Гуляйполю, Левадному та Малій Токмачці;

140 безпілотниками атакувала Запоріжжя, Гуляйполе, Новоандріївку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне;

11 разів застосувала РСЗВ по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному та Левадному;

289 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного та Новоандріївки.

"Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 23 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ чотири рази за підтримки авіації атакувала позиції Сил оборони в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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