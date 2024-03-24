Вночі та зранку 24 березня російська армія 7 разів обстріляла Сумщину. Ударів зазнали Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
Про це зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації.
По Юнаківській громаді армія РФ здійснила авіаудар КАБКерована авіаційна бомба. (3 вибухи).
У Великописарівській були удари мінометів (10 вибухів). У Зноб-Новгородській теж зафіксували обстріл з міномета (5 вибухів).
Шалигинська громада зазнала обстрілів з міномета (2 вибухи) та артилерії (2 вибухи).
На територію Середино-Будської громади армійці РФ скинули 2 міни.
Що відомо про обстріли Сумщини протягом 23 березня
- Вночі та зранку російська армія 5 разів обстріляла території Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Великописарівська, Ворожбянська та Хотінська громади.
- Протягом дня армія РФ здійснила 31 обстріл Сумщини. Зафіксовано 115 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram