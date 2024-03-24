24 березня у Чернівецькій області попрощаються з військовим Дмитром Ілікою, який загинув у боях проти російської армії.

Про це на сторінці обласної військової адміністрації у Facebook.

Дмитро Іліка був солдатом військової частини А3829.

Загинув 20 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання, поблизу Веселого Бахмутського району Донецької області. Отримав поранення, несумісні з життям. Військовому було 44 роки. У нього залишилися дружина та син.

Прощання з полеглим військовим розпочнеться у селі Нові Бросківці з 11 години. Відспівають загиблого воїна у місті Сторожинець, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, о 12:30. Поховають Дмитра Іліку на кладовищі міста Сторожинець.

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