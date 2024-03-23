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За добу армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Херсонщини та завдала ракетного удару по Великоолександрівській громаді
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За добу армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Херсонщини та завдала ракетного удару по Великоолександрівській громаді

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Херсон, обстріли РФ, руйнування
Зруйноване авто після обстрілів РФ, Херсонщина, 21 березня 2024 року. Поліція Херсонщини/Telegram

Російські військові упродовж доби обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області. Завдали ракетного удару по Великоолександрівській громаді.

Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, під обстрілами перебували Берислав, Михайлівка, Токарівка, Львове, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Золота Балка, Станіслав, Микільське, Садове, Антонівка, Олександрівка, Білозерка, Нововоронцовка, Первомайське, Томарине та Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені п'ять приватних будинків, Пункт незламності, магазин та господарська споруда. Поранені шестеро людей.

Раніше в ОВА повідомили, російські військові вранці скинули вибухівку на Пункт незламності у Бериславському районі. Поранені троє людей.

Також відомо, що армія РФ обстріляла Нововоронцовку. Поранена 60-річна місцева жителька.

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