75 тисяч гривень за пів року зекономила Бережанська лікарня на електроенергії завдяки сонячним панелям. Їх встановили за гроші Міністерства закордонних справ Польщі, розповів Суспільному голова громади Ростислав Бортник. Наразі добирають електроенергію з власної мережі. Далі планують збільшити потужність станції, обладнавши її додатковими фотомодулями.
На даху Бережанської міської лікарні встановили 66 сонячних панелей. Вони забезпечують електроенергією усі корпуси медзакладу.
Заступник директора Бережанської лікарні з економічних питань Євген Загребельний розповів про інвертор, який розмістили на горищі лікарні.
"Є перетворювач напруги з постійного току в змінний струм. Саме він перетворює постійний струм фотомодулів на змінний струм, який йде в мережу. Потужність такого пристрою – 50 кВт, а загальна потужність панелей – 36 кВт. Ми можемо доповнити фотомодулі до 50 кВт і можемо збільшити потужність станції. З інвертора в нас прокладено магістраль до трансформатора і лічильника, звідки воно йде в мережу і ми споживаємо струм".
Інвертор обладнаний запобіжниками як постійного, так і змінного струму.
"Тут в нас знаходиться запобіжник змінного струму для того, щоби в разі перекосу фаз він знеструмлював даний об’єкт".
За роботою сонячних панелей можна стежити на мобільному пристрої, адже інвертор підключений до телефона за допомогою програми. Сонячні панелі працюють на лікарні 6 місяців. Євген Загребельний розповів, скільки зекономили за цей час:
"На цей час наша станція виробляє 7 кВт потужності. Від часу встановлення 12 вересня 2023 року було вироблено 28 тисяч кіловат. Це зекономило нам 75 тисяч гривень".
Панелі, які встановили на лікарні — нерухомі, каже Євген Загребельний. Взимку ефективність такої електростанції нижча.
"Загальний річний виробіток даної станції — 30 тисяч кВт. Але є літні та зимові місяці. В зимові місяці вироблення сягає до тисячі кВт, а в літні — від травня по вересень — може сягати до 6 тисяч кВт вироблення електроенергії в один місяць. Дана станція не забезпечує повністю потреби нашої лікарні. Якщо нам не вистачає енергії, виробленої сонячними панелями, ми добираємо з самої електромережі. Якщо буває залишок — він йде в мережу".
Сонячні панелі для Бережанської лікарні профінансувало Міністерство закордонних справ Республіки Польща, розповідає голова Бережанської громади Ростислав Бортник. Для цього написали проєкт. Спочатку планували встановити панелі на водонасосній станції в Бережанах, проте згодом проєкт переробили.
"Спочатку ми планували встановити сонячні панелі на водонасосній станції в Бережанах, бо там є більше споживання електроенергії, але в останній момент Подумали, що зараз лікарні є відключення світла і щоб нічого не загрожувало лікуванню пацієнтів, переробили проєкт і встановили саме на лікарні. Вартість проєкту — близько 25 тисяч євро, все надало Міністерство закордонних справ Польщі. Встановили їх досить швидко і за цей короткий період ми близько 70 тисяч гривень заощадили. Орієнтовне заощадження електроенергії в громаді для лікарні буде сягати від 250 тисяч до 300 тисяч гривень у рік. Це солідні кошти й думаємо, що це дасть змогу надалі використовувати заощаджені кошти на якісь інші потреби, важливіші для громади", — розповів Ростислав Бортник.