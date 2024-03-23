75 тисяч гривень за пів року зекономила Бережанська лікарня на електроенергії завдяки сонячним панелям. Їх встановили за гроші Міністерства закордонних справ Польщі, розповів Суспільному голова громади Ростислав Бортник. Наразі добирають електроенергію з власної мережі. Далі планують збільшити потужність станції, обладнавши її додатковими фотомодулями.

На даху Бережанської міської лікарні встановили 66 сонячних панелей. Вони забезпечують електроенергією усі корпуси медзакладу.

Сонячні панелі на лікарні у Бережанах. Суспільне Тернопіль

Заступник директора Бережанської лікарні з економічних питань Євген Загребельний розповів про інвертор, який розмістили на горищі лікарні.

"Є перетворювач напруги з постійного току в змінний струм. Саме він перетворює постійний струм фотомодулів на змінний струм, який йде в мережу. Потужність такого пристрою – 50 кВт, а загальна потужність панелей – 36 кВт. Ми можемо доповнити фотомодулі до 50 кВт і можемо збільшити потужність станції. З інвертора в нас прокладено магістраль до трансформатора і лічильника, звідки воно йде в мережу і ми споживаємо струм".

Заступник директора Бережанської лікарні Євген Загребельний біля інвертора. Суспільне Тернопіль

Інвертор обладнаний запобіжниками як постійного, так і змінного струму.

"Тут в нас знаходиться запобіжник змінного струму для того, щоби в разі перекосу фаз він знеструмлював даний об’єкт".

Запобіжники, якими обладнаний інвертор. Суспільне Тернопіль

За роботою сонячних панелей можна стежити на мобільному пристрої, адже інвертор підключений до телефона за допомогою програми. Сонячні панелі працюють на лікарні 6 місяців. Євген Загребельний розповів, скільки зекономили за цей час:

"На цей час наша станція виробляє 7 кВт потужності. Від часу встановлення 12 вересня 2023 року було вироблено 28 тисяч кіловат. Це зекономило нам 75 тисяч гривень".

Синячні панелі на медзакладі. Суспільне Тернопіль

Панелі, які встановили на лікарні — нерухомі, каже Євген Загребельний. Взимку ефективність такої електростанції нижча.

"Загальний річний виробіток даної станції — 30 тисяч кВт. Але є літні та зимові місяці. В зимові місяці вироблення сягає до тисячі кВт, а в літні — від травня по вересень — може сягати до 6 тисяч кВт вироблення електроенергії в один місяць. Дана станція не забезпечує повністю потреби нашої лікарні. Якщо нам не вистачає енергії, виробленої сонячними панелями, ми добираємо з самої електромережі. Якщо буває залишок — він йде в мережу".

Євген Загребельний на горищі Бережанської лікарні. Суспільне Тернопіль

Сонячні панелі для Бережанської лікарні профінансувало Міністерство закордонних справ Республіки Польща, розповідає голова Бережанської громади Ростислав Бортник. Для цього написали проєкт. Спочатку планували встановити панелі на водонасосній станції в Бережанах, проте згодом проєкт переробили.

Голова Бережанської громади Ростислав Бортник. Суспільне Тернопіль

"Спочатку ми планували встановити сонячні панелі на водонасосній станції в Бережанах, бо там є більше споживання електроенергії, але в останній момент Подумали, що зараз лікарні є відключення світла і щоб нічого не загрожувало лікуванню пацієнтів, переробили проєкт і встановили саме на лікарні. Вартість проєкту — близько 25 тисяч євро, все надало Міністерство закордонних справ Польщі. Встановили їх досить швидко і за цей короткий період ми близько 70 тисяч гривень заощадили. Орієнтовне заощадження електроенергії в громаді для лікарні буде сягати від 250 тисяч до 300 тисяч гривень у рік. Це солідні кошти й думаємо, що це дасть змогу надалі використовувати заощаджені кошти на якісь інші потреби, важливіші для громади", — розповів Ростислав Бортник.