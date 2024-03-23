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Внаслідок аварії у Кам'янському загорілася автівка: травмувалися дві людини
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Внаслідок аварії у Кам'янському загорілася автівка: травмувалися дві людини

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аварія, ДСНС
Аварія у Кам'янському. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

23 березня о 19:22 сталася аварія на проспекті Аношкіна Заводського району Кам’янського. Внаслідок ДТП зайнялась автівка.

Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля Skoda Super B не впорався з керуванням та врізався в дерево, через це зайнялась електропроводки в моторному відсіку. О 19:31 загорання ліквідовано.

До прибуття рятувальників, водія, попередньо із забиттям грудної клітини та забій хребта, а також пасажира із черепно-мозковою травмою голови госпіталізовано до лікарні.

Обставини події встановлюють представники поліції.

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