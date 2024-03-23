Померла лікарка-отоларинголог з Сум

У Сумах померла лікарка-отоларинголог Ірина Павлівна Корнійкова. 24 роки жінка працювала в Сумській клінічній лікарні Святого Пантелеймона.
Про це повідомили адміністрація закладу на своїй сторінці в Facebook.
"З сумом повідомляємо про передчасну смерть колишньої багаторічної керівниці відділення оториноларингології КЛ св.Пантелеймона Ірини Павлівни Корнійкової. Майже 24 роки свого життя віддала Ірина Павлівна нашому медичному закладу. Мала величезний авторитет серед співробітників й пацієнтів", йдеться в повідомленні.
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