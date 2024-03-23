760 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 23 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російські військові скинули вибухівку на Пункт незламності у Бериславському районі. Поранені троє людей, їх ушпиталили.
- Внаслідок обстрілу РФ у Нововоронцовці поранена жінка. У неї діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та численні гематоми.
- Армія РФ з дрона атакували Берислав — є поранені. Вдарили з авіації по Дар’ївській громаді та скинули дві керовані авіабомби поблизу Токарівки.
- У лікарні Харкова через хворобу помер військовий з Херсонщини — молодший сержант Сергій Радисюк. Йому був 31 рік.
- У Херсоні розпочався черговий етап громадського обговорення із перейменування вулиць.
За добу на Херсонському та Оріхівському напрямках Сили оборони знищили 18 гармат, три ЗРК та 124 військових РФ
На Херсонському та Оріхівському напрямках Сили оборони ліквідували 124 російських військових. Також знищили 104 одиниці озброєння та військової техніки. Серед них — РСЗВ "Град", три зенітно-ракетні комплекси, 18 гармат, вісім мінометів, два станкових гранатомети "Полум’я".
Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.
У Генічеську та Скадовську окупанти примушують людей вшановувати загиблих в "Крокус Сіті Холл"
У Генічеську та Скадовську на Херсонщині окупаційна влада примушує людей брати участь в заходах зі вшанування загиблих у російському концертному залі "Крокус Сіті Хол".
Також їх змушують надсилати гроші на рахунки сімей загиблих та покладати квіти на стихійні меморіали. Зокрема до заходів залучають працівників псевдоадміністрацій, вчителів та учнів шкіл, повідомив у Telegram рух "Жовта Стрічка".
За добу з Херсонської області евакуювали 25 людей
За минулу добу з Херсонської області евакуювали 25 людей, з них — трьох дітей, повідомила Херсонська ОВА.
У Новобериславі на Херсонщині виявили тіло 71-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілів РФ
Сьогодні у Новобериславі на Херсонщині виявили тіло 71-річного чоловіка. Ймовірно, він загинув внаслідок скиду вибухівки з БПЛА 20 березня, повідомив у Telegram керівник РВА Володимир Літвінов.
У Музиківці Херсонської громади горів дах житлового будинку
Вночі у Музиківці Херсонської громади горів дах житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники. Причини загоряння встановлюють, повідомило у Facebook ГУ ДСНС України в Херсонській області.
Наслідки російських обстрілів Херсонщини за добу
Такий вигляд мають населені пункти Херсонського та Бериславського районів після обстрілів за добу. Військові РФ завдали ударів з авіації, танків, артилерії, мінометів, дронів-камікадзе та безпілотників.
Правоохоронці відкрили 12 кримінальних проваджень за фактами порушень військовими РФ законів та звичаїв війни, повідомила у Facebook поліція Херсонської області.
Окупанти не віддають рідним тіла трьох жителів Коханів, яких розстріляли військові РФ
Російські окупанти не віддають рідним тіла трьох жителів села Кохани Херсонської області, яких розстріляли військові РФ, повідомив у Telegram Центр з прав людини.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Сили ППО на Херсонщині знищили російський безпілотник
Під час дронової атаки армії РФ на Херсонщині Сили протиповітряної оборони знищили безпілотник типу "Shahed-131/136", повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби російські військові обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини
Минулої доби російські військові обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини. Завдали ракетного удару по Великоолександрівській громаді. Пошкоджені п'ять приватних будинків, Пункт незламності, магазин та господарська споруда. Поранені шестеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.