У Хмельницькому другий день поспіль ліквідовують наслідки російської атаки. 205 представників домоволодінь, чиє житло було пошкоджене, звернулися за будівельними матеріалами.

Про це розповів Суспільне Хмельницький заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок.

Власники пошкоджених квартир сьогодні виносять рештки скла від вибитих вікон та ремонтують помешкання.

"Всі вікна, все скло було в хаті. Земля, болото, осколки якісь, цегла, скажімо так, з того дому летіло все сюди", — каже місцевий житель Андрій Бурдаш.

Будинок, у якому живе родина Андрія Бурдаша, знаходиться по сусідству із зруйнованим, тому він зазнав чи не найбільших пошкоджень і потребує серйозного ремонту. Суспільне Хмельницький

Збитки, зі слів Андрія Бурдаша, від російської атаки дуже великі. Чоловік навіть не може назвати суму.

"Тут, розумієте, коли будуєш знову – зовсім інше, а ремонт — це складніше".

Андрій пригадує, як вони з родиною пережили ранок 22 березня.

"Це був вибух зранку, о шостій десь. Дитина була вдома, жінка була вдома. Але, виходить, дитина була в дальній кімнаті, і цього скла від вибуху в ту сторону не дісталося. Жінка була ближче, але була в коридорі і там немає вікна, через те вона не дістала поранень", — каже чоловік.

У Хмельницькому в дворі будинку, який зазнав пошкоджень через російську атаку, другий день поспіль ліквідовують наслідки - людям роздають скло, плівку, допомагають з ремонтом. Суспільне Хмельницький

За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, загалом учора видали людям, помешкання яких зазнали пошкоджень, понад 260 квадратів скла, понад 900 квадратів поліетиленової плівки, майже 200 листів шиферу.

"Учора протягом дня до нас звернулося 205 представників домогосподарств з різними проблемами — у когось вилетіло скло в дерев’яних рамах, у когось шифер побило", — каже посадовець.

Цілий день учора, 22 березня, та зранку 23 березня у дворі будинку, який зазнав пошкоджень через російську атаку, перебувають і волонтери різних громадських та благодійних організацій.

"Ми вчора були цілий день, бо люди потребували, і дітки були перелякані, і бабусі з тиском. А сьогодні уже спокійніше. Але в людей нема газу. Тому чай, каву робимо, слухаємо, що вони розповідають", — говорить волонтерка Ірина Дубицька.

У більшості мешканців хмельницької багатоповерхівки пошкоджено балкони та вікна, які вилітали разом із рамами. Суспільне Хмельницький

Зранку 22 березня, саме у той час, коли пролунав вибух, місцевий двірник Василь Кочнєв якраз вийшов до праці.

"Я якраз отут біля лавки стояв, і коли вибух був, то мене камінцем вдарило по нозі. Вона запухла от трохи. І я зразу, так як я двірник, то одразу взяв мітлу і почав мести, щоб люди змогли пройти. Бо скла дуже багато було. Тут багато пошкодило — вікна, двері, рами. Ми вчора трохи позабивали вікна", — розповідає Василь Кочнєв.

Люди виносять відрами будівельне сміття, якого після російської атаки в їхніх пошкоджених оселях досить багато. Суспільне Хмельницький

Житель будинку Василь Завгородній виносить відрами будівельне сміття. Каже, виніс уже вісім таких відер.

"Все побило — меблі, балкон, все вибуховою хвилею винесло", — журиться чоловік.

Заступник міського голови Василь Новачок каже, що хмельничан, чиї оселі були пошкоджені 22 березня наразі консультують щодо того, яким чином вони можуть отримати грошову допомогу.

"Тут є два варіанти: перший — це за державною програмою "Є-відновлення", другий — грошова допомога від міського бюджету до 50 тисяч гривень. Люди самостійно виконують роботи, а місту представляють чеки на купівлю будматеріалів чи за виконані роботи", — пояснює Василь Новачок.

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