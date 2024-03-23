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Алкоголю вище норми у 17 разів, відсутність прав і згорток з речовиною: у Чернігові водій з пасажиркою потрапили в ДТП
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Алкоголю вище норми у 17 разів, відсутність прав і згорток з речовиною: у Чернігові водій з пасажиркою потрапили в ДТП

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У Чернігові виявили водія, в якого алкоголю в 17 разів вище норми
У Чернігові виявили водія, в якого алкоголю в 17 разів вище норми. ФОТО: Патрульна поліція Чернігівської області

3,39 проміле алкоголю, що майже у 17 разів перевищує допустиму норму, відсутність прав і згорток з речовиною, схожою на коноплі. Все це виявили у водія та пасажирки авто, яке потрапило в ДТП у Чернігові 23 березня на вулиці Грінченка.

Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області в своєму Телеграм-каналі.

Як зазначається у повідомленні, екіпаж патрульних помітив автомобіль Opel Vektra, що наїхав на придорожній камінь.

Авто, що наїхало на придорожній камінь
Авто, що наїхало на придорожній камінь у Чернігові. ФОТО: Патрульна поліція Чернігівської області

Кермував легковиком 38-річний чернігівець, окрім нього в салоні перебувала пасажирка.

"Від самого початку спілкування з водієм інспектори помітили у нього зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест за допомогою приладу Драгер. Результат — 3,39 проміле", — йдеться у повідомленні.

Також патрульні з’ясували, що чоловік не має права керувати транспортними засобами, та звернули увагу на пасажирку.

"Жінка помітно нервувала, а її настрій змінювався від веселощів до агресії".

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у неї згорток з речовиною, схожою на коноплі. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці у Чернігові зі згортком речовини в руках, схожої на коноплі, яку виявили у пасажирки авто, що потрапило в ДТП
Правоохоронці фіксують знайдений згорток з речовиною, схожою на коноплі. ФОТО: Патрульна поліція Чернігівської області

На водія склали кілька адмінматеріалів:

  • за статтею 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння);
  • за частиною 2 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);
  • за статтею 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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