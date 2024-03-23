Терехов: Близько 35% будинків Харкова зі світлом, 50% — з опаленням

У Харкові після російських ударів по критичній інфраструктурі близько 35% будинків мають електрику, 50% — опалення.

Про це у нацмарафоні ввечері 23 березня повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Ми почали підключати певні райони Харкова до електропостачання. Це робить "Харківобленерго". Близько 35% будинків підключені до електропостачання. Щодо опалення — нам вдалося підключити 50%. У Харкові вимкнене вуличне освітлення, не працює електричний транспорт — не вистачає потужності", — сказав Терехов.

Він зазначив, що термінів підключення світла не може назвати.

"Руйнації дуже серйозні, розбита трансформаторна підстанція, лінії, що подають, тому зараз важко казати про відновлення, відбудову цих трансформаторних станцій, а отже і підключення міста. Якщо буде потрібно, будемо робити графік відключення, щоб усі харків'яни мали електропостачання у певні години", — говорить Терехов.

За його словами, близько 14 тис. людей сьогодні відвідали пункти незламності у Харкові, вони працюватимуть і надалі.

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