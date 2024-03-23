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"У мене корова отелилася. Як я можу її залишити": мешканці Лугівки на Сумщині про евакуацію
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"У мене корова отелилася. Як я можу її залишити": мешканці Лугівки на Сумщині про евакуацію

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У Лугівці Великописарівської громади на Сумщині залишилося менш як десять людей. Вони відмовляються евакуюватися.

"У мене корова отелилася. Як я можу її залишити": мешканці Лугівки на Сумщині про евакуацію
Лугівка, Великописарівська громада. 23.03.2024. Фото: Суспільне Суми

Про це повідомила голова громади Людмила Бірюкова.

"У мене корова отелилася. Як я можу її залишити": мешканці Лугівки на Сумщині про евакуацію
Раїса, мешканка с. Лугівка. Фото: Суспільне Суми
"Сьогодні у мене корова отелилася. Як я можу її залишити", — пояснює Раїса, жителька Лугівки.
"У мене корова отелилася. Як я можу її залишити": мешканці Лугівки на Сумщині про евакуацію
Лугівка, Великописарівська громада. 23.03.2024. Фото: Суспільне Суми
Ще один чоловік додає: "Я хочу тут померти".
"У мене корова отелилася. Як я можу її залишити": мешканці Лугівки на Сумщині про евакуацію
Лугівка, Великописарівська громада. 23.03.2024. Фото: Суспільне Суми

За словами голови громади Людмили Бірюкової, евакуація з цієї території ускладнена. Людей звідси допомагали вивозити військові. Обстріли території ведуться щодня з боку РФ.

Раніше ми повідомляли, що протягом ночі та ранку 23 березня по Великописарівській громаді російські армійці вдарили з РСЗВ та артилерії, було понад 20 влучань.

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