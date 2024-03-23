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Туберкульоз на Харківщині: скільки випадків зафіксували у 2023 році та які послуги для хворих безплатні
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Туберкульоз на Харківщині: скільки випадків зафіксували у 2023 році та які послуги для хворих безплатні

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туберкульоз
Лікарі дивляться рентген легень. AP/Associated Press

У 2023 році у Харківській області зафіксували 1237 нових випадків туберкульозу, загалом у регіоні — 4799 хворих на туберкульоз.

Про це Суспільне Харків повідомили в НСЗУ.

У Харківській області безплатну меддопомогу хворим надають у 24 закладах.

"Пацієнти із встановленим діагнозом "туберкульоз" можуть звернутися до лікарні без направлення. В протитуберкульозному диспансері чи фтизіатричному центрі оглянуть пацієнта та скерують подальший маршрут. Підставами для отримання лікування також є направлення сімейного або лікуючого лікаря та переведення з іншого медичного закладу", – говорить директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

За лікування одного пацієнта у протитуберкульозному диспансері чи фтизіатричному центрі НСЗУ сплачує лікарні 49 620 гривень, зазначили у нацслужбі.

"У цю суму входять діагностика, лабораторні дослідження, супровід і власне лікування. Після того, як у пацієнта перестає виділятися мікобактерія, він може продовжувати отримувати медичну допомогу на первинному рівні медичної допомоги та вести активне соціальне життя", — сказано у повідомленні.

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