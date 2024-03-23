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На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки армії РФ — Генштаб ЗСУ
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На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки армії РФ — Генштаб ЗСУ

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На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки армії РФ
Тренування українських військових, ілюстративне. Фото: 82 окрема десантно-штурмова бригада

Сили оборони України відбили три атаки армії РФ в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ тричі, за підтримки авіації, атакувала позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине", — йдеться в повідомленні.

У зведенні зазначили, що окупанти завдали авіаційних ударів і в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Малинівка та Степове Запорізької області.

Окрім цього, у Генштабі повідомили, що російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів Запорізької області, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка та П’ятихатки.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 22 березня, російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Загинули дитина та двоє чоловіків, 29 людей дістали поранення.

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