На тимчасово окупованій частині Донецької області окупанти шукатимуть безхазяйне житло. Окрім того, місцеві жителі можуть повідомляти про покинуте житло. Таку нерухомість передаватимуть до місцевих "адміністрацій".

Про це йдеться у псевдо "законі" т.з. "Народної Ради ДНР".

"У разі виявлення такого майна протягом 10 днів перевіряється інформація про власників та вивішується інформація у місцевих групах. У власника є 30 днів, щоб особисто з'явитися до псевдоадміністрації міста і заявити свої права на майно. Якщо ніхто на оголошення не відгукується, окупанти забирають майно. Власник має надати паспорт, а також оригінали документів, які підтверджують право власності на майно", — написано у "документі" російських окупантів.

У міській раді Маріуполя пояснили, що жодні "закони" та "рішення" російських окупантів не мають ніякої юридичної сили.

Як розповів в ефірі "24 каналу" радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, таким чином російські окупанти забезпечують чергову хвилю міграції.

"В "ДНР" прийняли черговий "документ" про визнання безхазяйне житло, у ньому, зокрема, йдеться про будь-яку квартиру в людей, у яких немає на руках документів, які підтверджують право власності. Основним приводом для початку процедури для визнання безхазяйного житла, є донос. Тобто будь-хто може написати таку заяву", — уточнив радник міського голови Маріуполя.

Він пояснив, що у 80% маріупольців не мають документів, що дає право власності.

"Бо дещо згоріло, дещо втрачене під час бойових дій. Українські реєстри не працюють на окупованій території. В Росії — немає таких даних", — каже Андрющенко.

За його даними, в окупованому Маріуполі поновились демонтажі будинків місцевих жителів.

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