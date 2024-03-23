Смертельна ДТП на Рівненщині: від отриманих травм помер чоловік

На Рівненщині зіткнулися вантажівка з напівпричепом та бус. Від отриманих травм пасажир буса помер у лікарні.

Про це 23 березня повідомила речниця поліції Марія Юстицька.

За її інформацією, ДТП сталася 23 березня, орієнтовно о 12:30, на трасі Київ — Чоп у селі Грушвиця Друга Рівненського району.

"Слідчі встановили, що водій автомобіля Mercedes-Benz із напівпричепом, 43-річний житель Житомирської області, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем Mercedes під керуванням 27-річного рівнянина, який здійснив аварійну зупинку в крайній правій смузі", — розповіла Марія Юстицька.

Вона додала, що внаслідок ДТП травмувалися водій та пасажир буса. Кермувальника після надання меддопомоги відпустили. Пасажир — 38-річний житель Волині, попри вжиті реанімаційні заходи, від отриманих травм помер у лікарні. Обидва водії були тверезі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами трьох років або без такого.

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