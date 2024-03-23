На пункті пропуску "Старокозаче" на Одещині виявили протиправну схему виїзду за кордон за допомогою фіктивного шлюбу.

Про це 23 березня у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, 52-річний чоловік та 47-річна жінка з інвалідністю уклали шлюб в середу 20 березня, в Одесі. Завдяки цьому чоловік міг перетнути кордон. У "весільну подорож" до Молдови подружжя вирушило через дні після одруження.

"Вже в пункті пропуску сімейна пара розповідала охоронцям кордону, що вони знайомі давно та кохання у них з дитинства. Проте історії дружини та чоловіка дуже відрізнялися. Не збігалося навіть місце спільного проживання. Виявилося, що вони погано знають один одного, а познайомилися, скоріш за все, незадовго до свого весілля, якщо не в самому РАЦСі", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники також додали, що минулого року одеситка вже була одружена та виїжджала зі своїм колишнім чоловіком за кордон в Молдову, проте той назад в Україну так і не повернувся.

У результаті чоловіку прикордонники відмовили в пропуску через кордон. Його, ймовірно фіктивна, дружина теж вирішила повернутися назад. По факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

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