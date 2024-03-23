На пункті пропуску "Старокозаче" на Одещині виявили протиправну схему виїзду за кордон за допомогою фіктивного шлюбу.
Про це 23 березня повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
За даними прикордонників, 52-річний чоловік та 47-річна жінка з інвалідністю уклали шлюб в середу 20 березня, в Одесі. Завдяки цьому чоловік міг перетнути кордон. У "весільну подорож" до Молдови подружжя вирушило через дні після одруження.
"Вже в пункті пропуску сімейна пара розповідала охоронцям кордону, що вони знайомі давно та кохання у них з дитинства. Проте історії дружини та чоловіка дуже відрізнялися. Не збігалося навіть місце спільного проживання. Виявилося, що вони погано знають один одного, а познайомилися, скоріш за все, незадовго до свого весілля, якщо не в самому РАЦСі", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники також додали, що минулого року одеситка вже була одружена та виїжджала зі своїм колишнім чоловіком за кордон в Молдову, проте той назад в Україну так і не повернувся.
У результаті чоловіку прикордонники відмовили в пропуску через кордон. Його, ймовірно фіктивна, дружина теж вирішила повернутися назад. По факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУНезаконне переправлення осіб через державний кордон України, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.
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