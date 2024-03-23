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Вибух у Харкові: росіяни вдарили по житловій забудові у Шевченківському районі
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Вибух у Харкові: росіяни вдарили по житловій забудові у Шевченківському районі

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Ракети РФ С-300 над Харковом. 16 лютого 2023 року
Ракети РФ С-300 над Харковом. 16 лютого 2023 року. Фото: AP Photo / Vadim Belikov

Вибух пролунав у Харкові 26 березня вдень. У місті та області оголошена повітряна тривога вже після вибуху.

Щонайменше один вибух було чутно у північній частині Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Війська РФ вдарили по цивільній житловій інфраструктурі у Шевченківському районі Харкова, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, інформація про поранених чи загиблих на 11:54 не надходила.

Внаслідок російського удару по Шевченківському району Харкова пошкоджена нежитлова будівля, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, у багатоповерхівці поруч повилітали шибки. Люди поранень не зазнали.

Росіяни атакували Шевченківський район Харкова ракетою Х-35У, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"Пошкоджено нежитлову будівлю. У багатоповерхівці вибито вікна, є пошкодження фасаду. Гостру реакцію на стрес отримав 64-річний цивільний чоловік. За попередніми даними, удар був завданий крилатою ракетою Х-35У", — сказано у повідомленні.

Російська ракета Х-35у поцілили в гуртожиток спортивного коледжу у Шевченківському районі Харкова, повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його даними, після вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами.

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