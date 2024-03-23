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У Дніпрі працевлаштовані понад 4 тисячі людей з інвалідністю. Скільки знайшли роботу цьогоріч
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У Дніпрі працевлаштовані понад 4 тисячі людей з інвалідністю. Скільки знайшли роботу цьогоріч

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Людина з інвалідністю, робота. Дніпро
У Дніпрі працевлаштовані понад 4 тисячі людей з інвалідністю. Фото ілюстративне: Pexels

У Дніпрі працевлаштовані 4 284 людини з інвалідністю, на Дніпропетровщині 9 723 — мають роботу. Цьогоріч у місті працевлаштували ще 29 людей з інвалідністю.

Про це повідомили на сайті міської ради Дніпра.

За словами очільниці інспекції з питань праці та зайнятості населення міськради Дніпра Тетяни Янушкевич, створення безбар’єрності у працевлаштуванні осіб із інвалідністю є актуальним питанням.

"Компанії та підприємства зі штатом понад 25 осіб зобов’язані відводити для осіб з інвалідністю не менше 4 % від кількості робочих місць. Підприємства, на яких працюють від 8 до 25 співробітників, мають взяти на роботу не менше ніж одного працівника з інвалідністю", — розповіла Тетяна Янушкевич.

За її словами, торік у Дніпрі 1786 підприємств у місті не дотримувалися згаданої квоти. За кожне не створене місце для особи з інвалідністю передбачений штраф.

"Розпочала діяти програма компенсації роботодавцям з облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. З 1 квітня 2024 року для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю І групи ця сума становитиме 120 тисяч гривень та ІІ групи – до 80 тисяч гривень відповідно", – зазначила вона.

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